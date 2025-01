Vlora Çitaku Vetëvendosjes: Mund të ikni nga debatet por jo nga 9 shkurti

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka komentuar bojkotin që Lëvizja Vetëvendosje po e bënë duke mos marrë pjesë në debatet televizive për zgjedhjet e 9 shkurtit.

Çitaku ka thënë se VV mund tu ikë debateve dhe ballafaqimeve në studio por nuk mund t’i ikë 9 shkurtit.

“VV mundet me vendosë me i ikë debatit në studio televizive. Por, VV nuk mundet me i ikë 9 shkurtit”, ka thënë Çitaku.

Postimi i saj i plotë në Facebook: