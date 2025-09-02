Vlora Çitaku kritikon ashpër Alban Krasniqin: Për Listën Serbe, boll e kemi pa kush me kë ka bashkëpunu katër vjet
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj Alban Krasniqit, zyrtar i KQZ-së dhe bashkëshort i ish-ministres së Drejtësisë, sot nënkryetare e Kuvendit nga radhët e Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj Alban Krasniqit, zyrtar i KQZ-së dhe bashkëshort i ish-ministres së Drejtësisë, sot nënkryetare e Kuvendit nga radhët e Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Çitaku e ka akuzuar Krasniqin për gjuhë të papërgjegjshme dhe diskurs politik të mbushur me urrejtje. Ajo e ka paralajmëruar se si zyrtar i një institucioni të pavarur si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Krasniqi duhet të ketë kujdes në qëndrimet publike, transmeton lajmi.net.
“Alban, të paktën si zyrtar i KQZ-së, kujdes qysh flet e kujt i drejtohesh. Urrejtja pa fakte s’është më diskurs politik, është thirrje për telashe,” ka shkruar ajo.
Në reagimin e saj, Çitaku ka mbrojtur rolin historik të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe lidershipit të kohës së luftës, duke theksuar se “lirinë e Kosovës e ka sjellë UÇK-ja dhe pjekuria politike e liderëve të asaj kohe, bashkë me mbështetjen e miqve tanë ndërkombëtarë”, duke shtuar se pozitat që mbajnë sot zyrtarët e VV-së janë rezultat i asaj lufte dhe aleancash.
Ajo ka akuzuar më tej Krasniqin për “presion e shantazh publik ndaj gjyqtarëve të Kosovës”, duke e cilësuar këtë si “poshtëruese dhe të barazueshme me thirrje për dhunë.” Në fund të postimit, Çitaku e mbyll me tone të forta politike: “Jeni vonë. Jeni gabim. Jeni dështim. Me diskurs. Me qëndrime. Me arritje.”
