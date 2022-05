Vllaznia fiton me përmbysje ndaj Laçit dhe fiton Kupën e Shqipërisë për të dytin vit radhazi

Skuadra e udhëhequr nga Mirel Josa triumfoi me rezultat 2-1 në ndeshjen që u luajt në stadiumin nacional “Air Albania” në Tiranë.

Ishin kurbinasit ata që kaluan në epërsi në minutën e 4’ të ndeshjes me anë të Guindo, pas një topi të saktë nga Velija, transmeton lajmi.net.

Gjithsesi, kjo epërsi nuk vazhdoi gjatë, pasi në minutën e 18 Hoxhaj gjen golin e barazimit, pas një asisti të pranuar nga Liridon Latifi.

Kështu u mbyllën 45 minutat e para, për të vazhduar me pjesën e dytë. Kjo pjesë e dytë do të përfundonte me portat e paprekura, ndërsa në shtesa, Adili, me një goditje të saktë, do ta çonte ndeshjen në 2-1 dhe njëkohësisht do t’ia dhuronte skuadrës së tij titullin e dytë radhazi si kampion i Kupës së Shqipërisë. /Lajmi.net/