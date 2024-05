Vllasi: Serbët e mohojnë gjenocidin që ta përsërisin atë, Kosova dhe BeH janë të rrezikuara nga Serbia

Avokati dhe ish-politikani Azem Vllasi ka thënë se situata në Kosovë është e brishtë dhe e pakëndshme.

Sipas tij, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë janë përherë të këqija dhe nuk ka përparim në përmirësimin apo normalizimin e tyre.

Në një intervistë për mediumin boshnjak “Slobodna Bosna”, Vllasi thekson se Serbia as që duhet të mendojë për ndonjë ndërmarrje të madhe kundër Kosovës, sepse do të hynte në konflikt të drejtpërdrejtë me NATO-n.

“Në Kosovë është një kontingjent i NATO-s, KFOR-i siç themi ne, i cili kujdeset për sigurinë. Kështu që nuk ka dyshim se dikush në Serbi do të mendonte të kryente ndonjë sulm më të gjerë në Kosovë”.