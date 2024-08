Vllasi kritikon insistimin e Qeverisë për hapjen e urës së Ibrit: Po shfrytëzohet nga Vuçiqi, Kurti po ‘i sjell grushta’ kokës së vet

Azem Vllasi ka kritikuar Qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Albin Kurti, për këmbënguljen e tyre në hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë, duke e cilësuar këtë veprim si të dëmshëm për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe favorizues për Serbinë.

Vllasi theksoi se ky insistim po shfrytëzohet nga presidenti serb Aleksandar Vuçiq, për të larguar vëmendjen nga problemet e brendshme në Serbi, duke përfshirë protestat kundër minierave të litiumit.

“Për shembull, gjithë kjo zhurmë që po bëhet rreth hapjes së urës dhe këta përfaqësuesit e jashtëm po thonë se mund të ketë trazira; jo është sinjal Beogradit, Vuçiqit që nëse hapet ura kjo të shfrytëzohet si rast për të shkaktuar trazira dhe tensione me të vërtetë dhe për ta zhvendosur vëmendjen e opinionit të Serbisë nga problemet e mëdha që i ka Vuçiq për brenda, sepse është gati një si një kryengritje gjithëpopullore në Serbi, kundër minierave të litiumit, atëherë çka po na duhet me lidhë me çështjen se a do të kalojnë automjete nëpër urën e Mitrovicës apo ajo.

T’i kthejmë ndërkombëtarët kundër vetit, ta kthejmë vëmendjen e Beogradit kah Kosova dhe të zhvendosim nga problemet që i ka Vuçiq. Aty është puna, se nuk është kontestuese që duhet të hapet, urat shërbejnë për komunikim e jo të ndahen njerëzit”, ka thënë Vllasi.

Ish-politikani pati kritika edhe për ndërkombëtarët.

Sipas Vllasit, deklarimet e ndërkombëtarëve në këtë çështje janë të papranueshme dhe të pakuptueshme, dhe ato vetëm sa i japin Serbisë një shans për të krijuar tensione në Kosovë.

Vllasi ka theksuar se Qeveria e Kosovës duhet të qeverisë vendin sipas ligjit dhe kushtetutës, por gjithashtu duhet të vlerësojë rrethanat dhe momentin e duhur për vendime të tilla – siç është hapja e urës së Ibrit.

“Shumë e çuditshme duket gjithë kjo zhurmë. E sidomos nga partnerët ndërkombëtare, të cilët në një mënyrë bëjnë me dije, madje u japin sinjal serbë se duhet të bëjnë problem lidhur me hapjen e urës. Krejt është e pakuptueshme.

Por duhet thënë se pushteti i Kosovës, Qeveria, para se të gjithash, t’i kthehet çështjeve të veta, në kuptimin që Kosovën ta qeverisë në bazë të ligjit dhe kushtetutës. Në secilën pjesë të territorit dhe në secilin segment. Por disa vendime konkrete duhet, s’po them të koordinohet, po të zgjidhet momenti, të vlerësohen rrethanat”, ka shtuar Vllasi.

Vllasi gjithashtu kritikoi qeverinë për mungesën e koordinimit me KFOR-in dhe aleatët ndërkombëtarë, duke theksuar se insistimi i vazhdueshëm për hapjen e urës mund të sjellë pasoja të rënda për marrëdhëniet e Kosovës me partnerët ndërkombëtarë.

“Ura e Mitrovicës është e hapur, nuk e di për çfarë hapje po flasin, e hapur për këmbësor. I ka dy ura të tjera për trafik. Edhe ashtu nëse lejohej trafiku nga na jugore e Mitrovicës drejt veriu si të dalin andej, atje fillon zona e këmbësore e dyqaneve ashtu si të kalon atje edhe ashtu duhet ja në njërën anë. S’di pse po bëjnë tensione, tash nuk duhet kurrfarë tensione, nuk duhet kthyer ndërkombëtarët kundër nesh.

Qeveria këtë çështje ta shtyjë. E pse, shtrohet pyetjet, e sjellën vetën Qeveria dhe kryeministri deri në këtë gjendje. Sepse çka ndodh tash, nëse faktisiht, nuk funksionin, këta të KFOR-it thonë ne s’po lejojnë, se ne jemi këtu mos me leju dhe me pengu çfarëdo trazirash… atëherë çka ka fituar Qeveria, Qeveria me zor kundër KFOR-it nuk mundet me ndërhy. Budallai është me insistu, asgjë nuk bëhet me shty. Atëherë Qeveria duhet të pyetet, pse e ka sjellë në këtë gjendje… pasi insistojmë këtë të huajit shumë, duhet të shtyhet… Është duke i sjellë grushta kokës vetvetes me këmbëngulje rreth kësaj çështje Qeveria jonë dhe kryeministri. Insistimi i Qeverisë ndërkombëtarët i kthen kundër nesh dhe i shtyn favor të Serbisë”, ka theksuar ai.

Vllasi theksoi se kjo çështje nuk duhet të jetë pjesë e dialogut me Serbinë, pasi hapja e një ure brenda territorit të Kosovës është një çështje e brendshme e vendit dhe nuk duhet të varet nga vendimet e një shteti tjetër.

“S’duhet të jetë temë e dialogut, se i bie që me vetë Serbinë a me hapë një urë në një qytet të Kosovës… Këtyre ndërkombëtare duhet t’iu themi tregona një shtet në botë që e pyet një shtet tjetër a me hapë apo me mbyllë një territor të vet”, ka thënë ndër të tjera Vllasi. TVDukagjini