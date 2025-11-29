Vlerësohet lartë përfshirja e FBI-së në hetimin për Ibër-Lepencin
Para një viti ndodhi sulmi Ibër-Lepenc, i cili nga institucionet e Kosovës u cilësua si akt terrorist dhe i orkestruar nga Serbia.
As pas një viti nuk është ngritur aktakuzë dhe hetimet për sulmin e ndodhur në mbrëmjen e 29 nëntorit në kanalin e Varagës në Zubin Potok nuk kanë përfunduar.
Njohësi i sigurisë, Arben Dashevci ka thënë për Klankosova.tv se se në këso raste hetimet mund të zgjasin më shumë se 1 vit dhe se sipas tij ato janë shumë komplekse dhe nevojitet kohë pasiqë bëhet fjalë për sigurinë kombëtare.
“Sulmi në aspekt të sigurisë kombëtare është mjaft i rrezikshëm preket uji dhe uji do të thotë vet jeta pastaj duke qenë se infrastruktura e Ibër-Lepencit furnizon KEK-un, pra pikërisht energjinë e vendit e forcon sensitivitetin e situatës komplekse për hetim, çdo hetim kryhet në detaje ,analiza komplekse dhe pa presion”.
“Nëse do të kishte sukses efektet do të ishin katastrofale në aspektin energjetik, sepse rezervat e ujit për ftohjen e kazaneve në Kosova B do harxhoheshin shpejtë, ne do të ballafaqoheshim me krizë energjetike”, shtoi Dashevci.
Ai e ka cilësuar si shumë pozitiv, faktin se në hetime është përfshirë Byroja Federale e Hetimeve (FBI).
“Kosova është aleat i përjetshëm i SHBA-s dhe ndihma e aleatit në këto situata ëdhtë e mirëseardhur dhe e pakontestueshme. Kjo nënkupton se shkalla e rrezikut dhe kompleksiteti i rastit është i lartë, vendit tonë i duhet ndihmë nga partnerët strategjik për zbardhjen e këtij rasti kompleks”.
“Normalisht që FBI-ja, mendoj unë ka të drejtën e plotë për të kërkuar qasje në të dhënat e inteligjencës që Kosova nuk i ka pasur të mjaftueshme, po flasim këtu për agjencinë e hetimeve më kredibile që ka bota”.
Aktualisht për rastin e ndodhur tash një vit në paraburgim ndodhen dy persona: Dragisha dhe Jovan Viçentijeviq, të cilët janë vëllezër.
“Janë vetëm dy vëllezër serbë të arestuar sipas asaj që kemi parë nga burimet e hapura por unë mendoj që nuk mjafton kjo për ta konsideruar rastin të ndriçuar plotēsisht sepse vetëm ekzekutorët nuk mjaftojnë, duhet të dihen urdhërdhënësit, nxitësit ose shtytësit, për atë ndihma e FBI-së është esenciale për vendin tonë”.
“Ndërsa organizatorët mbeten të paidentifikuar, me ndihmën e FBI shpresoj identifikohen edhe organizatorët,por po e përsërisê nevoitet kohë,durim sepse bëhet fjalë për akt terrorist,dhe aktet terroriste marin kohë në hetim”, shtoi njohësi i sigurisë.