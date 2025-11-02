VLEN fiton katër komuna në balotazhin e Maqedonisë së Veriut
Koalicioni VLEN ka fituar katër komuna në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të mbajtura të dielën në Maqedoninë e Veriut.
Në Dibër, kandidati i VLEN, Fisnik Vela, mori 4,362 vota (52.46%), duke mposhtur kandidatin e pavarur Ramadan Imeri, i cili mori 3,671 vota (44.15%).
Ndërsa në Dollnen, Blerim Islami nga VLEN fitoi bindshëm me 3,979 vota (57.38%) kundër Sasho Velanovski nga koalicioni Maqedonia Jote – VMRO-DPMNE.
Raundi i dytë u mbajt sot në 33 komuna, përfshirë qytetin e Shkupit, duke vendosur për kryetarët e komunave.