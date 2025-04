Vjosa Osmani pret në takim Pratipattin, flasin për konstituimin e kuvendit e bashkëpunimin në mbrojtje Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka pritur në takim të ngarkuarën me punë të Ambasadës së ShBA-së, Anu Pratipattin. Osmani tha se me Pratipattin folën për zhvillimet e fundit politike në vend, përfshirë hapat tutje drejt konstituimit të legjislaturës së re dhe hapat e mëtejmë institucional në përputhje me Kushtetutën. “Presidentja e njoftoi znj. Pratipatti…