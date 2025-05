Vjosa Osmani përkujton 26-vjetorin e masakrës së Studimes

Presidentja Vjosa Osmani përkujtoi 26-vjetorin e masakrës së Studimes.

Presidenca bën të ditur se Osmani ka thënë se plagët e masakrës së Studimesnuk do të shërohen kurrë, por e vërteta për mizoritë e kryera do të mbahet gjallë e do të përcillet brez pas brezi

“Në 26-vjetorin e masakrës së Studimes në Vushtrri, kujtojmë me respekt 116 gra, fëmijë, e të moshuar – të vrarë brenda dy orësh nga regjimi gjenocidal serb, vetëm pse ishin shqiptarë”.

“Plagët e asaj dite të kobshme nuk do të shërohen kurrë, por e vërteta për mizoritë e kryera do të mbahet gjallë e do të përcillet brez pas brezi”.

“Kujtesa për ta është obligim, drejtësia është qëllimi ynë, ndërsa martirët janë testament i përjetshëm i lirisë sonë. Qoftë i përhershëm kujtimi për martirët e Studimes!”, thuhet në njoftimin e presidencës.