Vjosa Osmani në panel me Bill Clinton: Liria nuk duhet marrë si e mirëqenë, shtetet kanë nevojë për aleanca
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka marrë pjesë në një panel së bashku me ish-presidentin amerikan, Bill Clinton. Kjo në panelin e organizuar nga Clinton Global Initiative. Osmani tha se Kosova ka mësuar se liria nuk duhet marrë si e mirëqenë dhe popujt kanë gjithmonë nevojë për aleanca për të vazhduar përpara. “… sot mund…
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka marrë pjesë në një panel së bashku me ish-presidentin amerikan, Bill Clinton.
Kjo në panelin e organizuar nga Clinton Global Initiative.
Osmani tha se Kosova ka mësuar se liria nuk duhet marrë si e mirëqenë dhe popujt kanë gjithmonë nevojë për aleanca për të vazhduar përpara.
“… sot mund të flasë si presidente, por vite më parë unë isha ai fëmija që priste në radhë për ushqim. Fëmijët që po ndihmoni sot, gratë që po ndihmoni sot, do të ulen këtu nesër. Ju e thatë që kosovarët nuk do të dorëzohen kurrë, ne nuk do të dorëzoheshim kurrë, sepse jemi popull që kemi qenë në okupim për vite dhe pavarësisht kësaj kurrë nuk e kemi humbur identitetin tonë dhe kurrë nuk jemi dorëzuar. Sot Kosova është demokraci e fortë dhe një shtet që mund të përballet me sfida, por edhe testament se shtetet e vogla mund të kenë ndikim. Sepse nuk mund të definohemi nga gjeografia, por nga historitë që kemi për të treguar”,
Ajo çka kemi mësuar është se kur nuk e merr lirinë si të mirëqenë, kur fokusohesh në sundim të ligjit dhe demokraci dhe të drejtat e njeriut, zhvillimin ekonomik, prosperiteti vjen. Dhe në fund fuqia juaj varet nga partnerët. Keni nevojë për partnerë, aleatë, miq”, tha Osmani.