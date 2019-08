“Vjosa Osmani kandidon për kryeministre”

Geci përveç që i ka uruar rizgjedhjen kryetar të LDK-së, Isa Mustafës, ka lënë të kuptohet se Vjosa Osmani, do të jetë e kandiduara e këtij subjekti partiak për postin e kryeministres së vendit.

”I urova zgjedhjen Isa Mustafës dhe i thash juve me shëndet të dobësuar dhe me një këmbë çka po ju bënë?

Po, me pas shëndetin taman edhe Vjosës i urova kandidarurën për kryeministre.

Tani gara e brendshme ka kaluar, jemi para garës me kundërshtarët politik dhe do ti mposhtim.

Zgjedhja e vëllaut tonë Fadil Gecit anëtarë i Këshilkit të Përgjithëm të LDK -së jep me kuptua se familja jonë është bosht kurrizor i LDK-së!”, shkruan Geci. /Lajmi.net/