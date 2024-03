Vjosa Osmani i uron Anëtarit të Presidencës së Bosnje dhe Hercegovinës ditën e tyre të Pavarësisë

Ajo gjithashtu i uroi të gjithë popullit atje, sukses dhe prosperitet, shkruan lajmi.net.

“Këtë mbrëmje, Prindon dhe unë ishim të lumtur të uruam Anëtarin e Presidencës Denis Bećirović dhe bashkëshorten e tij Mirela për Ditën e Pavarësisë së Bosnje dhe Hercegovinës”, ka shkruar Osmani në një postim në ‘X’.

“I urojmë të gjithë popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës sukses dhe prosperitet ndërsa vazhdojmë të ushqejmë lidhjet mes nesh”, ka shtuar më tutje ajo. / Lajmi.net/

This evening, Prindon and I were delighted to congratulate 🇧🇦 Presidency Member Denis Bećirović and his spouse Mirela on Bosnia & Herzegovina’s Independence Day.

We wish all the people of Bosnia & Herzegovina success and prosperity as we continue nurturing the ties between us. pic.twitter.com/zh4poERx92

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) March 1, 2024