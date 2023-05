Vjosa Osmani “as me shehër, as me Barilevë”: Pak flet si Kurti, pak si SHBA “As me shehër, as me Barilevë”.Kjo shprehje e urtë popullore e përdorur nga gjeneratat më të vjetra, mbase është pasqyrimi më i saktë i asaj çfarë shkroi presidentja Osmani pas zhvillimeve në veri. E parja e Republikës së Kosovës, përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, në një anë mbështeti veprimin e policisë, por në…