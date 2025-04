​Vjen vendimi i FIFA-së, këto janë dy risitë që do t’i shohim në Botërorin e Klubeve FIFA ka zbuluar ekipin e saj prej 117 gjyqtarësh të ndeshjeve për Kupën e Botës për Klube dhe tha se gjyqtarët do të mbajnë kamera trupore dhe do të zbatojnë rregulla më të rrepta për portierët që humbin kohë në turneun që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara. Komiteti i Gjyqtarëve të FIFA-s emëroi…