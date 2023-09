Vjen reagimi nga PDK-ja, pasi Kurti ‘’kërcënoi’’ me zhdukjen e opozitës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po mban një konferencë për media pas procesit të dialogut që u zhvillua të enjten në Bruksel.

Në këtë konferencë për media Kurti ka folur edhe për zgjedhjet që po i kërkon opozita në Kosovë.

“Kam dëgjuar qe opozita here kërkon dorëheqjen time, here kërkon shkarkimin tim, e here kërkon zgjedhje te parakohshme. Zgjedhjet e parakohshme ne Kosove nuk i konvenojnë as qeverise dhe as opozitës. Opozitës nuk i konvenojnë zgjedhjet sepse i humbe. E qeverise nuk i konvenojnë zgjedhjet sepse zhduket opozita! Unë jam i interesuar qe ta mund ne zgjedhje opozitën por jo qe ta zhduk!”, ka thënë Kurti.

Lidhur me këtë ka ardhur reagimi nga ana e Abelard Tahirit- shef i grupit parlamentar të PDK-së.

Sipas Tahirit kurdo që të mbahen zgjedhjet Kurti nuk do të ketë mundësi të krijojë një Qeveri të dytë “nuk do t’i ketë as numrat as mandatin”.

“Mendoj që favori dhe shërbimi më i madh që do të i’a bëjë Kurti është që të jap dorëheqje dhe të shkojmë në zgjidhej. Qeveri më mandatin e ardhshëm kur di që të mabhenato ai nuk do ta mund ta krijoj, ky është mandati i tij i fundit dhe nuk do të mund të krijoj një mandat të ri. Ju e shihni agjendën parlamentare”, tha Tahiri para gazetarëve pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit./Lajmi.net/