Vjen reagimi i parë nga Donald Trump pas bisedës telefonike me Putinin Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se telefonata me homologun e tij rus, Vladimir Putin, ishte e mirë dhe produktive. Trumpi tregoi për marrëveshjen për armëpushim të menjëhershëm në sektorin e energjisë dhe atë të infrastrukturës, teksa shtoi se do të punojnë për të pasur një armëpushim të plotë dhe…