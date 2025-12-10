Vjen ‘High 10’ nga Babastars

Grupi i njohur shqiptar, Babastars, është rikthyer me projektin e ri muzikor, këngën e titulluar “High 10”. Ky projekt vjen si një tjetër dëshmi e suksesit të grupit në skenën e muzikës, duke sjellë ritme dhe tekste që pritet të bëhen hit shumë shpejt. Për këtë këngë, forcat kanë bashkuar emrat kryesorë të labelit. Vokalet,…

ShowBiz

10/12/2025 16:56

Grupi i njohur shqiptar, Babastars, është rikthyer me projektin e ri muzikor, këngën e titulluar “High 10”.

Ky projekt vjen si një tjetër dëshmi e suksesit të grupit në skenën e muzikës, duke sjellë ritme dhe tekste që pritet të bëhen hit shumë shpejt.

Për këtë këngë, forcat kanë bashkuar emrat kryesorë të labelit. Vokalet, meloditë dhe tekstet e “High 10” janë shkruar dhe interpretuar nga ikona e grupit, Gheto Geasy, së bashku me artistët e tjerë: Majk, Skivi, Onat dhe Cozman. Kjo përbërje e bën këngën një bashkim të stileve unike të secilit anëtar.

Realizimi vizual i këngës i është besuar ekipit të njohur Sekuence, të cilët kanë sjellë një video të cilësisë së lartë që i përshtatet plotësisht energjisë së këngës.

“HIGH 10” tashmë ka nisur rrugëtimin e saj në platformat muzikore, duke u pritur me entuziazëm nga fansat e Babastars, të cilët e kishin pritur me padurim këtë publikim.

Dëgjojeni të plotë më poshtë!

Artikuj të ngjashëm

December 10, 2025

Benita eskalon ndaj Elijonës: E mbys dhe dal nga shtëpia

December 10, 2025

Pajtohen Labi dhe Dafina!

December 10, 2025

“Nuk dua të jem në treshe”, Toney i lënduar për pëlqimin...

December 9, 2025

Dafina Zeqiri ndryshon lokacionin e koncertit “Supernova” për shkak të zgjedhjeve...

December 9, 2025

Olta – Labit: Si ka mundësi të kesh fobi ujin kur...

December 9, 2025

Labi me deklaratë për fituesin e edicionit të parë: Kush ia...

Lajme të fundit

ZKA publikon raportin e ri: Vetëm një rekomandim...

Lushtaku priti në takim disa kandidatë për deputetë...

Anëtari boshnjak në KQZ, Almir Saiti largohet nga...

KQZ nuk e certifikon listën e kandidatëve të Listës Serbe