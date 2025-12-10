Vjen ‘High 10’ nga Babastars
Grupi i njohur shqiptar, Babastars, është rikthyer me projektin e ri muzikor, këngën e titulluar “High 10”.
Ky projekt vjen si një tjetër dëshmi e suksesit të grupit në skenën e muzikës, duke sjellë ritme dhe tekste që pritet të bëhen hit shumë shpejt.
Për këtë këngë, forcat kanë bashkuar emrat kryesorë të labelit. Vokalet, meloditë dhe tekstet e “High 10” janë shkruar dhe interpretuar nga ikona e grupit, Gheto Geasy, së bashku me artistët e tjerë: Majk, Skivi, Onat dhe Cozman. Kjo përbërje e bën këngën një bashkim të stileve unike të secilit anëtar.
Realizimi vizual i këngës i është besuar ekipit të njohur Sekuence, të cilët kanë sjellë një video të cilësisë së lartë që i përshtatet plotësisht energjisë së këngës.
“HIGH 10” tashmë ka nisur rrugëtimin e saj në platformat muzikore, duke u pritur me entuziazëm nga fansat e Babastars, të cilët e kishin pritur me padurim këtë publikim.
