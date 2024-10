Vizita e Ursula von der Leyen në Kosovë, policia njofton se do të ketë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit Policia e Kosovës ka njoftuar se do të ketë ndërprerje të qarkullimit të trafikut në disa segmente rrugore dhe në afërsi të objekteve shtetërore, shkaku i vizitës së Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila do të qëndrojë sot në Kosovë. Në njoftim thuhet se Policia e Kosovës, gjatë kësaj vizite do…