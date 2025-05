Vizita e Trendafilovas në Kosovë, OVL-UÇK: Kjo është datë e zezë në historinë tonë, ofendim dhe provokim Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka reaguar në lidhje me vizitën e kryetares së Gjykatës Speciale Ekaterina Trëndafilova, e cila do më 13 maj do të qëndroj në Prishtinë, duke thënë se kjo vizitë e Trendafilovas është ‘‘provokim i qëllimshëm dhe fyerje ndaj luftës sonë çlirimtare!’’. Nga OVL-UÇK është thënë edhe se Specialja…