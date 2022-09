​Vizita e presidentes hungareze, do të ketë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit në disa rrugë Me rastin e vizitës dyditore të presidentes së Hungarisë Katalin Novak, Policia e Kosovës do të kujdeset për ofrimin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e rendit e qetësisë publike gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe qëndrimit të delegacionit shtetëror në Kosovë. Për të mundësuar qarkullim të lirë të eskortës zyrtare nën përcjellje dhe sigurim sipas…