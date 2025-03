Vizita e Mark Rutte në Kosovë – Policia me masa të shtuara të sigurisë për nesër Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, do të jetë në Kosovë për një vizitë dyditore. Rutte do të jetë i pranishëm me datat 10 dhe 11 mars bashkë me një delegacion të NATO-s, transmeton lajmi.net. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në kohë të caktuara në disa rrugë do të ndalohet qarkullimi,…