Në golin e parë të shënuar nga Vinicius Junior, rol të madh apo pothuajse më deçiziv luajti mesfushori Toni Kroos.

Gjermani i tregoi Viniciusit të lëvizte në hapësirën e lirë, nga e cila shënoi braziliani.

Ndiqeni këtë pasim fantastik të Kroos. /Lajmi.net/

Toni Kroos literally pointing to tell Vinicius to run in-behind & then assisting him

Class 👏 pic.twitter.com/50k5XyUU5Z

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) March 1, 2020