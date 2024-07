Vizer: Kosova është bërë fuqi e xhudos

“Kosova me të vërtetë është bërë një fuqi e xhudos me kampionët dhe medalistët e saj olimpik!”, tha ai.

Garat e xhudistëve kosovarë nga afër i përcjelli presidentja e Kosovës Vjosa Osmani.

“Me kënaqësi të mirëpres SH.T. Znj. Vjosa Osmani-Sadriu, Presidente e Kosovës, e cila vizitoi xhudistët kosovarë në Lojërat Olimpike të Parisit”, theksoi ai.

Sot, Laura Fazliu arriti të ngjitet në podium të olimpiadës duke arritur që ta marrë medaljen e bronztë në LO “Paris 2024”.

Ajo arriti të triumfojë përballë kroates, Katarina Kristo.

23 vjeçarja medaljen e rrëmbeu qysh në pjesëmarrjen e parë të saj në Lojërat Olimpike.

Por, kjo nuk ishte e gjitha që dha Kosova në kryeqytetin francez.

Distria Krasniqi, u stolis me medaljen e argjendtë.

Glad to welcome HE Ms Vjosa Osmani-Sadriu, President of Kosovo, who visited to support Kosovo judoka at the Paris Olympics.

Kosovo has truly become a judo powerhouse with its Olympic champions and medalists! 🥋🏅 #Judo #Kosovo #Olympics2024 #Paris2024 @VjosaOsmaniPRKS @Judo pic.twitter.com/97hHtKohSV

— Marius Vizer (@MariusVizer) July 30, 2024