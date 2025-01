Vitia: Nuk kemi akoma asnjë rast me virusin HMPV, qytetarët nuk duhet të kenë panik Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, deklaroi se asnjë rast akoma nuk është regjistruar në Kosovë me virusin HMPV. Vitia tha se qytetarët nuk duhet të kenë panik, sepse nuk ka arsye. “Asnjë lloj panik nuk ka nevojë për qytetarët, po të kishte pasur arsyeje për panik ne do kishim dalë me komunikata”, tregoi Vitia në…