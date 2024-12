Vitia nënshkruan listën për çmimet e unifikuara të Barnave: Barnat do të jenë me çmime të njëjta kudo dhe më të ulta sesa tani Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka njoftuar sot se ka nënshkruar listën finale që i hap udhë jetësimit të Ligjit për çmimet e unifikuara të Barnave. Ai përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se çka do të sjell kjo listë, shkruan lajmi.net. “Për herë të parë, barnat do të jenë me çmime të njëjta…