​Vitia: MSh do shtojë investimet për të ngritur cilësinë e shërbimeve për qytetarët Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka vizituar sot Klinikën e Kirurgjisë Abdominale dhe Urologjisë, ku gjatë takimeve me udhëheqësit e tyre, temë diskutimi ishte rritja e kapaciteteve shëndetësore dhe përmirësimi i shërbimeve. Vitia pasi dëgjoi udhëheqësit e klinikave përkatëse lidhur me raportin e punës, kërkoi nga ata që në mënyrë të përbashkët të angazhohemi në…