​Vitia i premton Bulliqit fillimin e shërbimeve specialistike në Podujevë Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia gjatë një takimi me kryetarin e Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, diskutuan për avancimin e shërbimeve shëndetësore, duke përfshirë edhe fillimin e shërbimeve specialistike në Komunën e Podujevës. MSh njofton se ministri Vitia ka thënë se në bashkëpunim me SHSKUK-në do të sigurojnë stafin e nevojshëm mjekësor që të funksionalizohen…