​Vitia flet për linë e majmunëve, pas rastit të parë në Kosovë Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia ka thënë se Kosova i ka marrë të gjitha masat pas rastit të parë të konfirmuar me linë e majmunëve. Pas vizitës që së bashku me kryeministrin Albin Kurti i bën Klinikës së Kirurgjisë me rastin e përurimit të sporteleve, Vitia në një prononcim tha se pritet që së shpejti…