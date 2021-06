Vitia e mirëpret nismën e PDK-së për ligjin për rregullimin e çmimit të barnave

Vitia tha se Qeveria dhe ministria kanë vullnet dhe guxim që kjo çështje njëherë e përgjithmonë të rregullohet me ligj.

“Qeveria dhe MSh në veçanti nga fillimi e ka future Ligjin për rregullimin e çmimit të barnave dhe kjo do rregullohet njëherë e përgjithmonë me ligj iu garantoj edhe juve dhe iu falënderoj për bashkëpunimin dhe pres bashkëpunim nga të gjitha subjektet politike ta bëjmë këtë. Iu garantoj se e kem guximin dhe vullnetin por do e kemi edhe dijen që kjo të rregullohet njëherë e mirë përgjithmonë jo me udhëzim administrative, por me një ligj I cili do të vinte pikë njëherë e përgjithmonë abuzimit me çmime të barnave”, tha Vitia.

Partia Demokratike e Kosovës ka iniciuar ligjin për rregullimin e barnave medicinale dhe këtë e bëri të ditur deputeti i kësaj partie, Uran Ismajli në seancën e sotme të Kuvendit. /Lajmi.net/