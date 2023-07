“Viti i ri nuk e pret këtë qeveri, do ketë largime të tjera nga partia” Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu mendon që kjo qeveri nuk do “jetojë” më shumë sesa deri në fund të këtij viti. Sipas saj, gjithnjë nëse vazhdon me këtë ritëm të keqqeverisjes apo mënyrën që po e përdor Kurti, do të kemi zgjedhje, përcjell lajmi.net. Veç kësaj, ajo shtoi se partia që përfaqëson është e gatshme…