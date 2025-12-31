Viti i Ri n’terr pa ndriçim, kryetari i Dragashit kërkon shpjegim
Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka reaguar publikisht lidhur me mungesën e energjisë elektrike gjatë natës së ndërrimit të motit, duke e cilësuar atë si një papërgjegjësi të plotë dhe të pafalshme.
Sipas Xheladinit, ndërprerja e rrymës ka ndodhur në një moment kur qytetarët prisnin funksionim normal të shërbimeve bazë, por përkundrazi u përballën me errësirë dhe neglizhencë totale.
Statusi i tij i plote:
Reagim publik
Mungesa e energjisë elektrike në natën e ndërrimit të motit është një papërgjegjësi e plotë dhe e pafalshme. Në një moment kur qytetarët presin funksionim normal të shërbimeve bazë, ne përballemi me errësirë dhe neglizhencë totale.
Qeveria dhe KEDS duhet të mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për këtë dështim. Energjia elektrike nuk është luks, por nevojë themelore. Arsyetimet nuk mjaftojnë më, kërkojmë veprime konkrete dhe llogaridhënie.
Edhe Dragashi është Kosovë, mos na konsideroni qytetar të rendit dytë.
Bexhet Xheladini
Kryetar i komunës së Dragash