Viti 2025 vendimtar për procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së

Lista e gjatë e dëshmitarëve të propozuar nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, në procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së, po shkon drejt fundit.

Që nga prilli i 2023-s, ku edhe kishte nisur procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit, të akuzuar për krime lufte janë dëgjuar 110 dëshmitarë, e dhjetëra dëshmi të tjera janë dorëzuar në formë të shkruar.

Derisa Prokurorisë i ka mbetur edhe pak muaj kohë, deri në prill që të përmbyll procesin e dëgjimit të dëshmitarëve, në listë për vitin 2025 janë edhe rreth 40 persona për të dëshmuar në Hagë.

As viti 2024 sipas, Institutit të Kosovës për Drejtësi, nuk ishte pa probleme, në këtë proces gjyqësor.

“Mosplanfikimi i mirë i marrjes në pyetje të dëshmitarëve ka qenë një e met gjatë këtij viti, pasi që mosplanifikimet e mira kanë ndikuar në vonesa dhe humbje të ditëve të tëra pa dëshmitarë kjo ka ndryshuar në përgjithësi mund të themi se sa i përket procesit, ky proces kemi vërejtur tek një gjyqtarë që pyetjet nuk kanë qenë profesionale por kanë shkuar nga pyetjet sugjestive”, ka thënë hulumtuesi në IKD, Astrit Kolaj për RTV Dukagjini.

Kolaj shton se gjatë këtij viti, ish-krerët e UÇK-së, u përballen edhe me shkelje të të drejtave të njeriut, meqë për një kohe iu ndaluan vizitat.

“Thaçi, Veseli dhe Selimi janë ballafaquar me kufizim të përkohshëm me ndalim të vizitave dhe vendosjen e rregullave të reja, për vizita për këta tre persona, është me rëndësi që duhet të respektohen liritë dhe të drejtat e njeriut, dhe të akuzuarve dhe nuk ka të drejtë asnjë organ të ju kufizojë të drejtat që i kanë me akte juridike dhe me këtë rast duhet të shikohet që këtyre personave të u lejohen të gjitha vizitat”, ka shtuar Kolaj.

Në anën tjetër, avokatët e akredituar në Gjykatën Speciale, thonë se viti 2025 pritet që të jetë fundi i këtij procesi gjyqësor, që është më i madhi në Dhomat e Specializuara për Kosovën.

“Besoj që në vitin 2025, edhe ritmi i gjykimit do të jetë më i shpejtë sesa në vitin 2024, nëse kësaj i shtojmë edhe heqjen dorë të prokurorisë nga dëgjimi i disa dëshmitarëve dhe heqjes dorë nga prokuroria për administrimin e disa provave materiale, bësoj se këtu do ndikojnë në shpejtësinë e gjykimit, dhe pritet që së paku deri në nëntor dhe dhjetor të 2025 të kemi verdiktin final”, ka thënë Artan Qerkini.

“Këtë vit trupi gjykues i ka dhënë disa urdhra ku ka caktuar afate për palët në procedurë, qoftë për prokurorinë apo mbrojtësin e viktimave, avokatët mbrojtës të të akuzuarve në bazë të këtij plani pritet që të përfundojnë në vitin 2025, ashtu është plani a do të mund të bëhet publik aktgjykimi në shkallë të parë, kjo është diskutabile, pavarësisht prej parashtrimeve finale, deri në fund të vitit do të përfundojë procedura”, ka thënë avokati Taulant Hodaj.

Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup Krasniqi, janë në paraburgim që nga viti 2020, nën akuzat për krime lufte e krime kundër njerëzimit.