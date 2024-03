“Viti 2025 do jetë viti i matematikës në Kosovë” – Kurti tregon logon e Olimpiadës që do mbahet vitin tjetër Gjatë prillit të 2025-tës, në Kosovë planifikohet të mbahet Olimpiada Matematike Evropiane për Vajza – EGMO 2025. Kjo garë ka për qëllim të inkurajojë vajzat që merren me matematikë dhe zbatimin e saj, shkruan lajmi.net. Gara zhvillohet çdo vit në një vend të ndryshëm të Evropës me pjesëmarrje të rreth 60 shteteve, duke i përfshirë…