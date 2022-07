Viti 1993 në Srebrenicë: Mjeku ua dorëzon prindërve trupin e foshnjës së vdekur

Në pamjet e publikuara shihet kur një mjek i OKB-së ia kumton lajmin e hidhur një prindi në Srebrenicë në vitin 1993, teksa i tregon se foshnja e tij ka ndërruar jetë.

“”Foshnja ka vdekur”! Srebrenicë, Zonë e Sigurt e mbrojtur nga OKB-ja, 1993. Mjekët e OKB-së ua kthejnë trupin e djalit të vdekur prindërve të tij”, ka shkruar në Twitter mediumi kroat që ka shpërndarë videon.

Sot janë bërë 27 vjet nga gjenocidi i Srebrenicës. Më 11 korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë – zonën e shpallur të sigurt nga Kombet e Bashkuara.

Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8,000 burra dhe djem myslimanë, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet përreth.

“Baby is dead”! Srebrenica, UN-protected Safe Area, 1993. UN doctors returning dead boy’s body to his parents. #SrebrenicaGenocide pic.twitter.com/J8Z4UJdGpN

