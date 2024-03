Vit i ri, kërkesa të vjetra: Jasharaj i pakënaqur me rrogat e mësuesve

Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), Rrahman Jasharaj, ka bërë të ditur kërkesat e reja të tyre, me rastin e afrimit të ditës së mësuesit.

“Dita e mësuesit po na gjen me sfida, pakënaqësi e halle shumë”, kështu filloi njoftimi i tyre për media, shkruan lajmi.net.

“SBASHK-u në emër të punëtorëve arsimor kërkojë përmes shkresave që vlera e koeficientit të mos jetë ajo e paralajmëruara që në vitin e kaluar nga ministri Murati, po të jetë se paku 130 euro” ka thënë Jasharaj, duke theksuar se Qeveria nuk e morri parasysh këtë kërkesë të tyre, duke vendosur që koeficienti të jetë 110 euro, e ngritja e pages të rritet për vetëm 28 euro.

Sipas tij, kjo ka shkaktuar pakënaqësi të mëdha tek të punësuarit në fushën e arsimit.

Më tutje ai foli edhe për problematikën e shkaktuar me ndryshimet në Ligjin e skemave pensionale.

“Qeveria , pa u konsultuar me palët tjera , vendosi edhe për ndryshimet në Ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe si për inat angazhohet të mohojë të drejtat e fituara të punëtorëve të arsimit dhe kështu, në vend që t’ua lehtësojë jetën pak pikërisht kur u duhet , pra me rastin e pensionimit, Qeveria ua vështirëson edhe më jetën atyre që me vite e dekada punuan në arsim sepse do të marrin pensione me të ulëta nga ato që ua garantonte ligji dikur”, shtoi Jasharaj.

Gjithashtu u përmend edhe nevoja për përmirësimin e Ligjit për sigurime shëndetësore, si dhe kushtet e këqija me të cilat përballet stafi arsimor në shkolla, ku akoma përdoret shkumësi e shpuza.

“Dita e mësuesit dhe shkollës shqipe po vjen, por ajo po na gjen me sfida, pakënaqësi e halle shumë”, përfundoi Jasharaj.

Njoftimi i plotë:

Dita e mësuesit po na gjen me sfida, pakënaqësi e halle shumë

Në takimin me kryetarët e nivelit komunal sindikal e të universiteteve do të duhej të mbretëronte atmosferë festive dhe të flitej me krenari për angazhimet e Qeverisë në shërbim të arsimit e punëtorëve arsimor , që nga çerdhet e deri në universitet dhe për dialogun e sinqertë për të gjitha sfidat e shqetësimet . Por kjo atmosferë mungoi sepse dialogu me fajin pushtetarëve vazhdon të mungojë. Ata vazhdojnë të sjellin vendime e të bëjnë veprime të dëmshme kokë me vete e pa u ulur e konsultuar me palët tjera. Kështu do të bëhet dhe pikë , vazhdojnë të deklarohen qeveritarët dhe ashtu edhe bëjnë.

SBASHK-u në emër të punëtorëve arsimor kërkojë përmes shkresave që vlera e koeficientit të mos jetë ajo e paralajmëruara që në vitin e kaluar nga ministri Murati, po të jetë se paku 130 euro, por Qeveria nuk qau kokën për këtë kërkesë tonën dhe të sindikatave tjera, por vendosi për vlerën 110 duke bërë një ngritje ironike të pagës në arsim prej vetëm 28 euro dhe kjo shtoi edhe më pakënaqësitë e të punësuarve në këtë sektor dhe jo vetëm.

Qeveria , pa u konsultuar me palët tjera , vendosi edhe për ndryshimet në Ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe si për inat angazhohet të mohojë të drejtat e fituara të punëtorëve të arsimit dhe kështu, në vend që t’ua lehtësojë jetën pak pikërisht kur u duhet , pra me rastin e pensionimit, Qeveria ua vështirëson edhe më jetën atyre që me vite e dekada punuan në arsim sepse do të marrin pensione me të ulëta nga ato që ua garantonte ligji dikur.

Qeveria nuk e bëri as Ligjin për sigurime shëndetësore e as nuk bëri ndonjë angazhim lidhur me kushtet e punës në shkolla. Nxënësit dhe mësuesit garën për dije në shekullin 21 vazhdojnë ta bëjnë me shkumës e shpuzë . Ata duan, por me këto kushte e me këtë qasje të Qeverisë ndaj arsimit, suksese të larta e të dëshiruara nga të gjithë ne nuk mund të arrihen.

Dita e mësuesit dhe shkollës shqipe po vjen, por ajo po na gjen me sfida, pakënaqësi e halle shumë. /Lajmi.net/