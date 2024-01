Vishaj: Tre persona me grip të derrit dhe dy me COVID-19 po trajtohen në Infektivë Rastet me gripin sezonal kanë shkaktuar fluks të madh të pacientëve në institucionet shëndetësore në Kosovë. Madje në vendin tonë janë duke u trajtuar dy raste me COVID-19 në Klinikën Infektive. Përveç kësaj sëmundje janë edhe raste tri raste të tjera me gripin e derrave. Arben Vishaj, drejtori i Klinikës Infektive në QKUK ka konfirmuar…