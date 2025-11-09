Visar Ymeri e lëshon studion pas ofendimeve të Sadri Ramabajës
Një debat i ashpër është zhvilluar në emisionin “Debat Plus” mes dy analistëve, Visar Ymeri dhe Sadri Ramabajës.
Debati shpërtheu në momentin kur Ramabaja iu drejtua Ymerit se atij i ka mbetur merak që nuk është më në VV se do të ishte ministër tash, transmeton lajmi.net.
Gjatë debatit të ashpër, Ramabaj ofendoi Ymerin duke i thënë “ti je analafabet politikë”.
Kjo bëri që Ymeri të lëshoj studion, duke thënë se nuk dëshiron që të vazhdoj të debatoj me këtë gjuhë./lajmi.net/