Visar Korenica pas rinumërimit ngritet për tri pozita më lart: Hajnat n’burg

Kandidati nga lista e PDK-së për deputet, Visar Korenica, është deklaruar pas ngritjes për tri pozita pas rinumërimit të votave në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Korenica e ka quajtur “hajni të qëllimshme brenda subjektit”, teksa akuza ka pasur edhe për KQZ’në. “Vrasësi numër 1 i nëpërkëmbjes dhe shkeljes së dinjitetit të votës asht KQZ-ja. Dhe…

Lajme

18/01/2026 21:46

Kandidati nga lista e PDK-së për deputet, Visar Korenica, është deklaruar pas ngritjes për tri pozita pas rinumërimit të votave në zgjedhjet e parakohshme parlamentare.

Korenica e ka quajtur “hajni të qëllimshme brenda subjektit”, teksa akuza ka pasur edhe për KQZ’në.

“Vrasësi numër 1 i nëpërkëmbjes dhe shkeljes së dinjitetit të votës asht KQZ-ja. Dhe s’osht hera e parë. Me taksa t’qytetarëve paguhet për me e mbrojt votën, jo për me e leju vjedhjen e saj. Vrasësi numër 2 janë të gjitha qeveritë, pa përjashtim, përfshi edhe këtë t’fundit. Dhe kjo sepse nuk kanë ndërtu sistem të mbrojtjes së votës.  Vrasësi numër 3 janë disa kandidatë për deputet, që përmes hajnisë e manipulimit, për ni grusht votash, dojnë me i përfaqësu qytetarët e ndershëm t’këtij vendi”, ka deklaruar ai.

Korenica ka kërkuar rinumërim të plotë në mbarë komunat e Kosovës, me thirrjen e famshme “hajnat n’burg”.

“Jo veç komisionerët, por edhe kandidatët për deputet dhe ata që pritet me u ba deputet, e që e kanë leju, mbulu e justifiku këtë hajni”.

Artikuj të ngjashëm

January 18, 2026

Stafi i tij thotë se po i bën “përgatitjet e fundit”...

January 18, 2026

“Evropa nuk do të shantazhohet”, thotë kryeministrja daneze pas paralajmërimeve të...

January 18, 2026

Janiq: Amerika do të paraqesë dokument për njohjen e Kosovës nga...

Lajme të fundit

Stafi i tij thotë se po i bën...

“Evropa nuk do të shantazhohet”, thotë kryeministrja daneze...

Janiq: Amerika do të paraqesë dokument për njohjen...

Tragjedi në Spanjë, dy trena me rreth 300...