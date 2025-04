“Virusi më i rrezikshëm që njohim”, Austria do të mbyllë kufijtë e saj nga e shtuna Austria po merr masa drastike dhe po mbyll kufijtë me Hungarinë dhe Sllovakinë. Nga e shtuna nuk do të mund të kalohet më në 24 vendkalime. Masa mbrojtëse duhet të zbatohet deri më 20 maj, raporton Bild. Arsyeja është frika nga një shpërthim i madh i sëmundjes Afta Epizootike (FMD). Kjo është aktualisht e përhapur…