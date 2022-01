Viola von Cramon mirëpret ambasadorin e ri amerikan në Prishtinë: Mezi pres të takohemi

Viola von Cramon shkroi në Twitter se mezi pret të takohet me ambasadorin e ri amerikan, i cili sot ia dorëzoi kredencialet presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani.

“Mirë se erdhët në Prishtinë Ambasador Hovenier! Mezi pres të takohem me ju dhe ekipin tuaj dhe ta përforcojmë bashkëpunimin e mëtejshëm BE – SHBA”, shkroi ajo.

Ndërsa ambasadori Hovenier u shpreh i nderuar për nisjen e detyrës në Prishtinë si ambasador i SHBA-së.

“Të përkushtuar për ndërtimin dhe forcimin e partneritetit të qëndrueshëm ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së, kosovarëve dhe amerikanëve”, shkroi ambasadori amerikan në Twitter.

Welcome to Pristina Ambassador Hovenier! I look forward to meeting you and your team & reinforcing further 🇪🇺 – 🇺🇸 cooperation. https://t.co/fuY2a1Q0HY

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 10, 2022