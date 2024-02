Von Cramon i reagon Bislimit: BE-ja është e zonja e saj, nuk ka nevojë t’u tregohet zyrtarëve të saj se me kë dhe kur të takohen

Besnik Bislimi në deklaratën e tij e ka kritikuar emisarin për dialog, Miroslav Lajçak, pasi që ky kishte mbajtur një takim me organizatat joqeveritare në Serbi për dialogun Kosovë-Serbi, shkruan lajmi.net.

Ndërsa Cramon i reagoi Bislimit dhe tha se “BE-ja është e zonja e saj dhe nuk ka nevojë që dikush t’u tregojë zyrtarëve të saj se kë dhe në çfarë ore mund të takohen”.

Gjithashtu ajo shprehu edhe zhgënjim dhe shqetësim nga këto deklarata.

“BE-ja është e zonja e saj dhe nuk ka nevojë që dikush t’u tregojë zyrtarëve të saj se kë dhe në çfarë ore mund të takohen.

Unë personalisht jam thellësisht e zhgënjyer dhe e shqetësuar pasi këto deklarata janë jo vetëm të rreme, por edhe të rrezikshme pasi vendosin në shënjestër përfaqësuesit e OJQ-ve.” /Lajmi.net/

The EU is its own master and does not need someone to tell its officials whom and at what time they can meet.

I am personally deeply disappointed and concerned as these statements are not only false but also dangerous as they put the target on NGO reps.

