Vinicius pas ofendimeve raciste: La Liga që dikur i përkiste Ronaldinhos, Ronaldos e Messit sot i përket racistëve

Vinicius Junior ka reaguar pas ofendimeve në baza racore ndaj tij në ndeshjen kundër Valencias në La Liga.

Futbollisti brazilian i Real Madridit mori ofendime raciste nga tifozët e Valencias gjatë ndeshjes së zhvilluar të dielën (sot) në “Mestalla”, shkruan lajmi.net.

Madje, në momentin kur Vinicius u përballë me ofendime ndeshja u ndërpre për disa minuta dhe ai shkoi shumë pranë tifozëve prapa portës duke ia drejtuar gishtin një tifozi i cili më pas raportohet se u arrestua nga policia.

Vinicius në llogarinë e tij në Twitter akuzoi edhe Federatën e Futbollit të Spanjës se po i inkurajon racistët.

REAGIMI I PLOTË:

Nuk ishte hera e parë, as e dyta, as e treta. Racizmi është normal në La Liga. Konkurrenca e konsideron normale, e bën edhe Federata dhe kundërshtarët e inkurajojnë. Me vjen shume keq. Kampionati që dikur i përkiste Ronaldinhos, Ronaldos, Cristianos dhe Messit, sot i përket racistëve. Një komb i bukur, që më mirëpriti dhe që e dua, por që pranoi të eksportonte imazhin e një vendi racist në botë. Më vjen keq për spanjollët që nuk janë dakord, por sot në Brazil, Spanja njihet si një vend i racistëve. Dhe për fat të keq, për gjithçka që ndodh çdo javë, nuk kam asnjë mbrojtje. jam dakord. Por unë jam i fortë dhe do të shkoj deri në fund kundër racistëve./Lajmi.net/