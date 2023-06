Vinicius Jr ndryshon numrin e fanellës, merr 7-shin Anësori i Real Madridit, Vinicius Jr ka ndryshuar numrin në fanellën e tij. Pas largimit me një marrëveshje të dy anshme në mes Eden Hazard dhe Real Madridit, numri shtatë mbeti i lirë. Sezonin e ri 2023-24 është Vini Jr ai i cili do të bartë fanellën me atë numër, pasi më parë ka pasur…