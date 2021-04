Vini re! Këta fruta parandalojnë shenjat e plakjes

Shumë prej nesh fiksohen pas produkteve të bukurisë për të parandaluar shenjat e plakjes. Shpesh injorojmë faktin, se dieta luan një rol thelbësor për një lëkurë të re dhe të shëndetshme, shkruan “ABCNews”.

Për të ruajtur rininë në fytyrën tuaj, duhet të hani një dietë të shëndetshme dhe të përfshini fruta të ndryshme të cilat parandalojnë shenjat e plakjes, transmeton lajmi.net.

Kivi

Është i mbushur me antioksidantë të cilët ndihmojnë për të vonuar procesin e plakjes. Konsumi ditor i kivit ndhmon në parandalimin e rrudhave, rrathëve të zinj, vijave të holla etj. I pasur me vitaminë C dhe E, parandalon dëmtimin e lëkurës.

Një mollë në ditë e mban lëkurën tuaj të re dhe me shkëlqim. Përmban enzima të cilat ndihmojnë për të mbajtur trupin dhe lëkurën të freskët, madje tonifikon lëkurën.

Papaja

Papaja është e shkëlqyeshme për lëkurën dhe ndihmon në lehtësimin e tonit të lëkurës. Ndihmon për të hequr toksinat nga trupi. Konsumimi ditor i papajës ndihmon në parandalimin e rrudhave, vijave të holla dhe puçrrave.

Shalqi

Ky frut e mban lëkurën të hidratuar mirë, duke parandaluar shenjat e plakjes. Konsumi i tij pasuron lëkurën me vitamina thelbësore si dhe minerale.

Luleshtrydhet

Luleshtrydhet janë të mbushura me antioksidantë dhe vitaminë C e cila ndihmon në parandalimin e shenjave të plakjes. Ndihmon gjithashtu për të rritur prodhimin e kolagjenit në lëkurë. /Lajmi.net/