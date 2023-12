Vin Diesel paditet për sulm seksual

Aktori i njohur Vin Diesel tash e disa ditë po qëndron prapa dyerve të gjykatave.

Një ish-asistente e tij e ka paditur atë për sulm seksual të enjten duke pretenduar se ai e kishte dhunuar atë seksualisht në vitin 2010 dhe se ajo u pushua nga puna vetëm disa orë më vonë.

Në padinë, të paraqitur në një gjykatë në Los Angeles, ish-asistentja Asta Jonasson pretendon se Diesel e sulmoi atë në një dhomë hoteli në Atlanta, ndërsa dyshja po punonin për filmin “Fast Five”.

Përfaqësuesit ligjorë dhe të marrëdhënieve me publikun për Diesel nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për komente nga mediat, shkruan Reuters.

“Ngacmimi seksual në vendin e punës nuk do të ndalet kurrë nëse burrat e fuqishëm mbrohen nga përgjegjësia”, Shpresojmë që vendimi i saj i guximshëm për të dalë përpara ndihmon në krijimin e ndryshimeve të qëndrueshme dhe fuqizon të mbijetuarit e tjerë”, tha avokatja e Jonasson, Claire-Lise Kutlay në një deklaratë me shkrim.

Në padinë e saj, Jonasson pretendon se Diesel kapi me forcë gjoksin e saj dhe e puthi pasi kishte kaluar një natë duke argëtuar disa gra në suitën e tij të hotelit.

“Vin Diesel injoroi deklaratat e qarta të zonjës Jonasson për mospajtimin ndaj sulmeve të tij seksuale”, thuhet në padi

Pak orë më vonë, pas sulmit seksual nga Vin Diesel, Jonasson u pushua nga puna si asistente e Diesel, thuhet në padinë drejtuar aktorit.

Në padi thuhej se Jonasson qëndroi i heshtur për vite me radhë “nga frika për të folur kundër një prej aktorëve me fitimet më të larta në botë, nga frika se ajo do të përjashtohej nga industria”.

Jonasson është një nga shumë gra që akuzon figurat e njohura të industrisë së Hollywoodit për sjellje të pahijshme seksuale që nga fillimi i lëvizjes “#MeToo“ në vitin 2017, pas akuzave kundër producentit të filmit tashmë të burgosur Harvey Weinstein./Lajmi.net/