Villa 7 milionë e 400 mijë euro, Kurti i lumtur që Ambasada e Kosovës po bëhet me adresë të re në Mbretërinë e Bashkuar Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka reaguar në lidhje me blerjen e Kosovës të një vile në Mbretërinë e Bashkuar, që do të shndërrohet në ambasadë. Kjo Qeverisë së Kosovës do t’i kushtojë 7 milionë e 400 mijë euro. Por sipas Kurtit, synimi është që të forcohen më shumë lidhjet në mes Kosovës dhe Britanisë…