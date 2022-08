Viktimizohet Vuçiq: Të dielën u shmang më e keqja, kam folur me Emanuel Macronin Presidenti i Serbisë, Aleksander Vuçiq ka folur me tone tejet viktimizuese pas ngjarjeve të fundjavës në veri të Kosovës. Ai ka thënë se në lidhje me ato që ndodhën, do ta telefonojë nesër sekretarin e NATO-s, Jens Stoltenberg, Vuçiq thotë të ketë folur edhe me liderë botërorë, si dhe vet presidentin francez, Emanuel Macron, transmeton…