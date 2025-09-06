“Viktima i shkoi të dyshuarit në shtëpi”-Zbulohen detaje të reja nga vrasja e rëndë në Podujevë
Një ngjarje e rëndë tronditi mbrëmjen e sotme fshatin Llapashticë të Podujevës, ku një burrë mbeti i vdekur pas të shtënave me armë zjarri.
Vrasja dyshohet të ketë ndodhur brenda një veture.
Sipas burimeve të insajderit, viktima është qëlluar me disa plumba brenda një veture të tipit Opel, ku gjendej së bashku me të dyshuarin në momentin e ngjarjes.
Detajet mbi rrethanat e saktësuara të vrasjes janë ende nën hetim, ndërsa motivet mbeten të paqarta.
Raportohet se viktima kishte shkuar në shtëpinë e të dyshuarit, pak para se të ndodhte tragjedia.