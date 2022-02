Vikend i frikshëm: Edhe Gjermania redukton stafin diplomatik në Ukrainë

Kështu ka deklaruar sot ministrja e Jashtme Annalena Baerbock, shkruan lajmi.net.

“Kam vendosur të përforcoj më tej masat e parandalimit të krizës që tashmë janë marrë”, tha Baerbock në një postim në Twitter nga Ministria Gjermane.

“Konsullata jonë e Përgjithshme në Donetsk, me qendër në Dnipro që nga viti 2014, po zhvendoshet përkohësisht në Lviv”, tha ajo.

Zyra lëshoi gjithashtu një paralajmërim udhëtimi për në Ukrainë të shtunën dhe u kërkoi shtetasve gjermanë në Ukrainë që të konsideronin largimin nga vendi. /Lajmi.net/

Foreign Minister @ABaerbock on the situation in #Ukraine : “I have decided to further reinforce the crisis prevention measures that have already been taken.” 1/3

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 12, 2022