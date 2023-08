Vijojnë problemet me aplikim për libra, për një kategori pagesa do të bëhet pas verifikimit Një tjetër problem është paraqitur në aplikimet për libra. Bëhet fjalë për ata fëmijë që janë regjistruar pa i bërë gjashtë vjeç. Këtë e konfirmoi vetë ministrja Nagavci përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, përcjell lajmi.net. Për këto raste ajo ka thënë se pagesa do të kryhet pas verifikimit. Më poshtë edhe postimi i…